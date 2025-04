Lapresse.it - Femminicidi, bufera su Nordio: “Alcune etnie hanno sensibilità diverse verso le donne”

dopo le parole del ministro della Giustizia, Carlo, dopo gli ultimi casi di. Le opposizioni sono sulle barricate. “Purtroppo, il legislatore e anche la magistratura può arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica, ma anche di rispettole persone soprattutto per quanto riguarda giovani o giovani adulti diche magari nonla nostrasoprattuttole”, ha detto il Guardasigilli ai microfoni di ‘Tv Oggi’ a Salerno.: “Abbiamo fatto il possibile”“Abbiamo fatto il possibile sia come attività preventiva per incentivare il Codice Rosso e accelerare i termini sia nell’aspetto repressivo, abbiamo addirittura introdotto il reato dio, cosa che ci è costata anche qualche critica.