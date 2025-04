Napolitoday.it - Anticiclone è in rinforzo sulla Campania: cosa accadrà al meteo

Leggi su Napolitoday.it

L’è in, e il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato fino a sabato, con temperature in aumento su valori primaverili e gradevoli. In particolare, a Napoli e Benevento si raggiungeranno massime di 19/20°C, a Salerno 18/19°C, a Caserta 20°C, ad.