Frattesi passo indietro | Milan-Inter evidenzia una differenza

Davidegioca dal primo minuto in(1-1), semifinale di andata della Coppa Italia 2024/25. Ma compie unrispetto a domenica, e il derby sottolinea una netta– La prestazione di Davidecontro l’Udinese sembrava un ottimo segnale in vista dell’aprile di fuoco che attende l’. Una risorsa preziosa nelle rotazioni per forza di cose necessarie per far fronte ai numerosi impegni. Motivo per cui Simone Inzaghi gli ha assegnato una maglia da titolare anche in, semifinale di andata di Coppa Italia. In cui il numero 16 è andato nuovamente vicino al gol sul finire del primo tempo. Ma nel complesso la sua prestazione si rivela insufficiente. E il confronto con due compagni appare quasi impietoso.LIVELLI DIFFERENTI –parte titolare innella posizione di mezzala destra.