In dirittura d'arrivo i Lavori per la realizzazione del Nuovo parco pubblico di Marlia situato nell'area compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un'area di circa 7mila metri quadrati grazie ad una convenzione con i privati nell'ambito di un progetto di piano attuativo. La prossima settimana sarà pronto il parcheggio pubblico con 16 posti auto a servizio del parco, della vicina scuola dell'infanzia e dell'intera frazione. L'area di sosta sarà integrata nel parco, poiché sarà pavimentata con 'prato armato' andando a ridurre l'utilizzo di asfalto e sarà separata dalla carreggiata da un'auiola verde, che assieme a numerosi nuovi alberi che saranno piantumati già di una considerevole altezza ed irrigati grazie alla presenza di cisterne d'acqua sotterranee, di fatto rappresenterà il vero inizio del parco.

Nuovo parco pubblico di Marlia. Lavori in dirittura d’arrivo

(lanazione.it)

La prossima settimana sarà pronto il parcheggio pubblico con 16 posti auto, primo importante tassello per il completamento dell’area verde che si estenderà su una vastissima zona da oltre 7mila metri ...

Nuovo parco di Marlia: pronto la prossima settimana il parcheggio. Inaugurazione dell'area verde entro Natale

(lagazzettadilucca.it)

In dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione del nuovo parco pubblico di Marlia situato nell’area compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un'area di circa 7mila m ...

