Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 66-67, Eurolega basket in DIRETTA: partita equilibratissima al Forum

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-73 Ora Dimitrijevic sta dominando la. Si prende il fallo di Shengelia, due liberi per lui. 76-73 E il gioco da tre punti si concretizza! 75-73 Ancora l’asse Dimitrijevic-Leday! Gioco da tre punti per lo statunitense! 73-73 Shengelia! A spallate il gerogiano per il pari! 73-71 TONUUUUT! PERFETTO DALL’ARCO! 4/4 per lui,di nuovo avanti! 70-71 2/2 anche per l’americano. Dall’altra parte poi si prende il fallo di Tucker: giocata preziosissima in difesa. 68-71 Leday si prende un fallo di esperienza su Cordinier: due liberi. 68-71 2/2 per Tucker in lunetta. 68-69 Gran giocata di Dimitrijevic, con la palla dentro perfetta per Leday.