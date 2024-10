Lanotiziagiornale.it - Dalla crescita all’occupazione, l’Italia delle destre si è fermata

Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Appena il giorno prima, nel salotto di Bruno Vespa, la premier Giorgia Meloni si divertiva a giocare con la calcolatrice per vantare fantomatici aumenti nella sanità. Ieri i conti giusti li ha fatti l’Istat. Peccato che siano impietosi e non lascino spazio alla propaganda del governo. Dal fatturato dell’industria fino all’inflazione, i numeri dell’Istituto nazionale di statistica svelano i fallimenti. Ma già mercoledì erano arrivati i dati – sempre Istat – sullache nel terzo trimestre dell’anno è risultata ferma, mentre a sorpresa anche quella della Germania è cresciuta e ha battuto le attese il Pil in Francia e Spagna. Rispetto agli ultimi dati sul Pil, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sostiene di aver “messo in conto anche lo scenario meno favorevole e quindi non cambiano le previsioni di finanza pubblica”.