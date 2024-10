Cessione della Cmc di Ravenna, vendita del ramo Costruzioni: ecco chi c’è dietro all’operazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ravenna, 31 ottobre 2024 – Ci sono (almeno) due nomi dietro all’operazione di possibile Cessione del ramo ’Costruzioni’ di Cmc. Icaro spv srl, società con sede legale a Bologna. E il suo amministratore unico e con il 100% del capitale sociale, Alberto Garretto. Si tratta di un imprenditore 49enne di Asti che siede nel consiglio direttivo dell’Associazione generale cooperative (Agci) del Piemonte ed è noto a Modena per la sua attività nella cooperativa sociale ’L’Angolo’ specializzata nell’accoglienza dei migranti e nella riabilitazione terapeutica, si legge nel sito dedicato. Settori, perlomeno a una prima lettura, che appaiono molto distanti dagli obbiettivi di un colosso delle Costruzioni come Cmc fondato nel lontano 1901 e con commesse in tutto il globo. Ilrestodelcarlino.it - Cessione della Cmc di Ravenna, vendita del ramo Costruzioni: ecco chi c’è dietro all’operazione Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Ci sono (almeno) due nomidi possibiledel’ di Cmc. Icaro spv srl, società con sede legale a Bologna. E il suo amministratore unico e con il 100% del capitale sociale, Alberto Garretto. Si tratta di un imprenditore 49enne di Asti che siede nel consiglio direttivo dell’Associazione generale cooperative (Agci) del Piemonte ed è noto a Modena per la sua attività nella cooperativa sociale ’L’Angolo’ specializzata nell’accoglienza dei migranti e nella riabilitazione terapeutica, si legge nel sito dedicato. Settori, perlomeno a una prima lettura, che appaiono molto distanti dagli obbiettivi di un colosso dellecome Cmc fondato nel lontano 1901 e con commesse in tutto il globo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delladidel ramo Costruzioni: ecco chi c’è dietro all’operazione;di, il piano diin anteprima; Il ponte sullo Stretto e il guaio delladi Eurolink alla famiglia Mainetti;di, il piano diin anteprima; La soddisfazione dei creditori per il tramite di strumenti finanziari; La crisi della storica cooperativa: "Il piano di risanamentoappare fondato,vicina"; Approfondisci 🔍

Cmc di Ravenna, il piano di vendita in anteprima

(msn.com)

L’accordo è già stato depositato: alla nuova società passera tutto il ramo Costruzioni. Dentro ci sono beni mobili, immobili, quote societarie e persino il brand ...

Cmc tenta il salvataggio in tribunale. Pronta la vendita, ecco il piano

(ilrestodelcarlino.it)

Dici Cmc e pensi a un pezzo di Ravenna nel mondo. Non per molto, almeno per la città romagnola. Lo storico colosso delle costruzioni fondato nel 1901 con sede in via Trieste ma con commesse in tutto i ...

Il piano di salvataggio di Cmc Ravenna va avanti tra sfide, opportunità e un possibile acquirente: il giudice estende misure protettive

(ravennanotizie.it)

Il piano di salvataggio della Cmc di Ravenna sta progredendo da anni tra molte complessità e un intreccio di potenziali compratori, tribunali, commissari ...

Vendita farmacie. I licenziamenti dei collaboratori sono nulli anche in caso di cessione dell’azienda

(quotidianosanita.it)

di una collaboratrice licenziata senza giusta causa dall’affittuario della stessa farmacia prima della vendita dell’esercizio. Motivo: l’affitto non interrompe la continuità dei diritti dei ...