Ilgiorno.it - San Germano di Capua: Il Santo Protettore del 30 Ottobre

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sandi: vita e miracoli deldel 30Il 30la Chiesa Cattolica celebra Sandi, vescovo noto per il suo zelo pastorale e la sua dedizione ai poveri. Nato in una data imprecisata del V secolo, Sanè diventato un simbolo di carità e di guida spirituale, particolarmente venerato nella città die in diverse parti del mondo. Chi era Sandi? Sannacque in una famiglia nobile e ricevette un'educazione cristiana fin dalla giovinezza. Divenne vescovo dinel 516 e servì la diocesi fino alla sua morte, avvenuta il 30540. Durante il suo episcopato, si distinse per l'assistenza ai bisognosi e per la sua capacità di mediare nelle dispute, guadagnandosi il rispetto e l'amore dei suoi fedeli.