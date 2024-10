Festa dei morti, navette elettriche per raggiungere i cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha accolto la richiesta dell’associazione “Ecclesia Viva” di essere autorizzata ad offrire il servizio di trasporto con navette elettriche, nelle giornate dell’1 e 2 novembre, per raggiungere agevolmente i cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta. Si Agrigentonotizie.it - Festa dei morti, navette elettriche per raggiungere i cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha accolto la richiesta dell’associazione “Ecclesia Viva” di essere autorizzata ad offrire il servizio di trasporto con, nelle giornate dell’1 e 2 novembre, peragevolmente idi. Si

Weekend fra celebrazioni per il giorno dei morti e la festa delle forze armate. Domenica torna la domenica ecologica con lo stop alle auto in centro

TREVISO - Il giorno dei morti venerdì, la giornata ecologica domenica e la festa dell’unità nazionale e delle forze armate lunedì. È un programma ricco ...

