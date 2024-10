Laprimapagina.it - Barbara Luna: “Fiori d’inverno”, il nuovo singolo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano che racconta un amore travagliato, in cui, alla fine, sembra meglio rimanere soli piuttosto che vivere in un amore a metà. Spesso ci ritroviamo in queste situazioni senza accorgercene, e quando realizziamo che la relazione non funziona, a volte è troppo tardi per uscirne a testa alta. La versione originale del brano è uscita all’inizio dell’anno, questa voltaha deciso di dargli una nuova veste cantandola da sola e aggiungendo una nuova prima strofa e una parte speciale in cui metaforicamente parla dellae delle stelle. Commenta l’artista a proposito del brano: “Preferisco essere ‘guardata e non toccata’, perché in questo modo si soffre meno, anche se si perde un pezzo d’amore.