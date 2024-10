Alluvione a Valencia: oltre 50 morti, partita rinviata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`Alluvione mette in ginocchio la Spagna e in particolare Valencia, la provincia più colpita dalle piogge torrenziali con fiumi d`acqua che Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`mette in ginocchio la Spagna e in particolare, la provincia più colpita dalle piogge torrenziali con fiumi d`acqua che

Alluvione a Valencia: oltre 50 morti, partita rinviata

(calciomercato.com)

L`alluvione mette in ginocchio la Spagna e in particolare Valencia, la provincia più colpita dalle piogge torrenziali con fiumi d`acqua che hanno inondato le strade,.

Meteo. Maltempo, disastrosa alluvione a Valencia causata da una DANA, oltre 400mm di pioggia

(3bmeteo.com)

Evento meteorologico estremo portato dalla stessa perturbazione che ha interessato l'Italia.

Alluvione Spagna, le immagini delle inondazioni, da Valencia a Malaga. VIDEO

(tg24.sky.it)

Le piogge torrenziali hanno fatto diverse vittime nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo. Ad Alora, vicino Malaga, le squadre di soccorso hanno tratto in salvo un bambino rimasto intrappolato ...

Alluvione a Valencia, il vento rovescia un camion in autostrada e manda in frantumi il lunotto di un’auto: il video

(ilfattoquotidiano.it)

Le piogge torrenziali e il forte vento che si sono abbattuti sulla Spagna, principalmente nella regione di Valencia, oltre a provocare decine di vittime, hanno portato alla cancellazione di treni, la ...