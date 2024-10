Ilgiorno.it - Una Novelletta di Vacchi per la Società del Quartetto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Decimo recital alladeldi Milano per Andrea Lucchesini (nella foto): propone “Fantasia in do maggiore op. 17” di Schumann e i “24 preludi op. 28” di Chopin, brani che svelano "in controluce le figure di Beethoven e Bach, sulle cui spalle i Romantici poterono erigersi". Inoltre sarà eseguito un omaggio di Fabioalla presidente Ilaria Borletti Buitoni, con la “Settima” scritta per i 160 anni delladel, stasera Sala Verdi del Conservatorio. Alle 11 in Sala Puccini, il compositore incontrerà il pubblico per le prove aperte.