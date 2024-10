Sport.quotidiano.net - Tennis, i cussini Martina Ronconi e Filippo Zattoni protagonisti nei tornei di terza categoria

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ancora due successi nelle tappe regionali didisputate in provincia di Ferrara, per i portacolori del Cus Ferraratargato Salvi.è risultata vincitrice nel torneo giocato presso il CircoloPoggese, mentresi è imposto a Massafiscaglia., autrice di un ottimo perforso, ha sconfitto in semifinale Anastasia Bolelli, tesserata per Castenaso, con il punteggio di 62/26/106. Rispettando la testa di serie numero 1, in questo torneo limitato alla classifica 3.3,non ha avuto problemi nella finalissima contro Sara Guermandi. Contro la cussina, nulla ha potuto la portacolori del Tc Nettuno di Bologna, uscita sconfitta nettamente per 61/62.