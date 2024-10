Tg24.sky.it - Migranti e Paesi sicuri, i giudici di Bologna rinviano decreto del governo alla Corte Ue

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale diha rinviatodi Giustizia europea ilsui cosiddetti(dove quindi è possibile rimpatriare i) delitaliano. Si chiede come sia effettivamente possibile individuare tali Stati e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell'ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione. Icontestano il principio per cui uno Stato si considera effettivamente “sicuro” nel caso in cui la generalità dei suoi abitanti, o quantomeno la maggioranza, viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze.