Giorgio Bulgari arriva a Roma con la sua gelateria Crema

(Di martedì 29 ottobre 2024) Legno di mogano massello, ottoni, tinte calde, richiami agli anni Venti., in via Giulia 18,, la creatura diche gli è valsa la massima valutazione nella nostra guida Gelaterie d'Italia. Da luglio 2020 a oggi,ha replicato ben tre volte a Milano il format della “boutique del gusto” - così la definiscono - in via Giovanni da Procida 29, in Piazza Napoli 15 e in via Fiori Chiari 16. Perché ora tocca aapre a«Sono molteplici le motivazioni - ci fanno sapere - la volonta? da parte dei fondatori e proprietari del brand di celebrare la propria citta? di origine, la volonta? di essere parte di una citta? magnifica, ricca di storia e testimonianze artistiche, con la sua antica vocazione turistica, dopodiché c'è l’ambizione di voler rappresentare il punto di riferimento per eccellenza del gelato italiano».