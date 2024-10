Allacciate le cinture: dal 13 al 15 novembre arriva la Los Angeles Fashion Week (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è per niente finita la stagione delle Fashion Week. Dal 13 al 15 novembre infatti siamo prontissimi per seguire la LAXFW, la Los Angeles Fashion Week. L’evento è realizzato da N4XT Experiences e si svolgerà con un timing più breve rispetto a quello proposto nel 2023. I temi sono quelli della moda, dell’innovazione, della tecnologia e della sostenibilità. In questi due giorni ci sarà un programma ricco di eventi, con 6 sfilate, alcune presentazioni di brand, mostre, proiezioni e alcune conferenze. Chi ci sarà alla Los Angeles Fashion Week? Ci saranno tanti eventi e tanti highlights. Innanzitutto la sfilata Blue Jacket Show, che aprirà la nuova edizione del 13 novembre. Si tratta di un evento importante del brand fondato dal designer Frederick Anderson. L’iniziativa è infatti a sostegno della lotta contro il cancro alla prostata. Metropolitanmagazine.it - Allacciate le cinture: dal 13 al 15 novembre arriva la Los Angeles Fashion Week Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è per niente finita la stagione delle. Dal 13 al 15infatti siamo prontissimi per seguire la LAXFW, la Los. L’evento è realizzato da N4XT Experiences e si svolgerà con un timing più breve rispetto a quello proposto nel 2023. I temi sono quelli della moda, dell’innovazione, della tecnologia e della sostenibilità. In questi due giorni ci sarà un programma ricco di eventi, con 6 sfilate, alcune presentazioni di brand, mostre, proiezioni e alcune conferenze. Chi ci sarà alla Los? Ci saranno tanti eventi e tanti highlights. Innanzitutto la sfilata Blue Jacket Show, che aprirà la nuova edizione del 13. Si tratta di un evento importante del brand fondato dal designer Frederick Anderson. L’iniziativa è infatti a sostegno della lotta contro il cancro alla prostata.

