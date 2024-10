Secoloditalia.it - Le grandi alla ricerca di un centro di gravità permanente, tra ambizioni da Smart Cities e declino extra-urbano

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “La città non dice il suo passato,lo contiene come le linee d’una mano,scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre,negli scorrimano delle scale,nelle antenne dei parafulmini,nelle aste delle bandiere,ogni segmento rigato a sua volta di graffi,seghettature, intagli, svirgole.” Italo Calvino “Le città invisibili” LaCity come risposta all’urbanizzazione globale L’idea dellaCity nasce diversi anni fa come risposta – globale, politica, tecnologica e industriale –frenetica tendenza all’urbanizzazione di massa erapidissima digitalizzazione del mondo. Si prevede infatti che entro il 2030 quasi un quarto della popolazione mondiale vivrà nelle 600 maggiori città del mondo, che nel 2050 la terra ospiterà 9 miliardi di persone, e che ben il 70% degli abitanti del mondo risiederà nelle città.