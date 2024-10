Acqua, fogne e nuova viabilità: le 24 opere compensative che Messina pretende insieme al Ponte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Più che desideri sono pretese. Perché i 24 progetti che il Comune chiede come opere compensative per i disagi legati alla realizzazione del Ponte toccano temi centrali e importanti. Si tratta di opere che hanno senso e logica a prescindere dalla realizzazione dell'attraversamento stabile Messinatoday.it - Acqua, fogne e nuova viabilità: le 24 opere compensative che Messina pretende insieme al Ponte Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Più che desideri sono pretese. Perché i 24 progetti che il Comune chiede comeper i disagi legati alla realizzazione deltoccano temi centrali e importanti. Si tratta diche hanno senso e logica a prescindere dalla realizzazione dell'attraversamento stabile

Acqua, fogne e nuova viabilità: le 24 opere compensative che Messina pretende insieme al Ponte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disagi in vista per gli automobilisti rhodensi, a partire da lunedì 28 CAP Holding avvierà i cantieri della nuova rete per la distribuzione di acqua non potabile, un progetto innovativo che permetterà ... (primamilanoovest.it)

Santarcangelo, da lunedì 21 ottobre modifiche a circolazione e sosta nelle vie Amalfi e Dalla Chiesa ... (altarimini.it)

A partire da lunedì 28 ottobre 2024, CAP Holding avvierà i cantieri della nuova rete per la distribuzione di acqua non potabile ... che porteranno qualche modifica alla viabilità, ma grandi benefici ... (legnanonews.com)

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 24 ottobre 2024 – A partire da lunedì 28 ottobre 2024, CAP Holding avvierà i cantieri della nuova rete per la distribuzione di acqua non potabile, un progetto ... (mi-lorenteggio.com)

70" Testata registrata "La Voce Nuova" Registrazione del Tribunale di Rovigo n. 11/2000 del 09/08/2000 | C.F. e P.Iva 01463600294. Testata aderente all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ... (polesine24.it)