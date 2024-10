Michele Zaccardi | il mercato nero delle spiate nel mirino vip politici imprenditori e giornalisti

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Un gigantescoinformazioni riservate». È Giovanni Melillo a definire così quanto emerso dall'attività di indagine, partita nel 2022, sui dossieraggi realizzati da un gruppo composto da tecnici informatici e appartenenti alle forze dell'ordine su commissione e dietro compenso economico. Per il Procuratore nazionale antimafia, che ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa insieme al Procuratore capo di Milano Marcello Viola, l'inchiesta ha portato alla luce un «quadro allarmante», che configura un «sistema di attentati alla sicurezza cibernetica nazionale». Trai “contenuti” e le “persone”il «fronte di maggiore interesse» ha precisato Viola «è quello del mondo dell'economia, della finanza e dell'a». I fascicoli erano realizzati scaricando informazioni da diverse banche dati, in particolare dallo Sdi, in uso alle forze dell'ordine.