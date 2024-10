Tpi.it - La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata

(Di domenica 27 ottobre 2024) La: leStasera, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Gulcemal spiega a Deva e a Mert che d’ora in avanti, come punizione, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Gulendam scopre cosa ha fatto il fratello a suo marito e gli dice che non lo perdonerà mai, dopodichè progetta con Mert di scappare lontano, visto che la situazione, per l’uomo, si è fatta pericolosa e insostenibile.