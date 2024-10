Georgia, il rebus del post-voto: europeisti al tappeto, vince Sogno Georgiano, il Paese è diviso (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra caos e polemiche, si sono concluse nella giornata di ieri, sabato 26 ottobre, le elezioni parlamentari in Georgia. Con oltre 99% di seggi scrutinati entro la mattinata di domenica, i risultati ufficiali della Commissione elettorale segnano la vittoria di Sogno Georgiano, il partito attualmente al governo, fondato nel 2012 dall’imprenditore ed ex Primo ministro Georgia, il rebus del post-voto: europeisti al tappeto, vince Sogno Georgiano, il Paese è diviso InsideOver. It.insideover.com - Georgia, il rebus del post-voto: europeisti al tappeto, vince Sogno Georgiano, il Paese è diviso Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra caos e polemiche, si sono concluse nella giornata di ieri, sabato 26 ottobre, le elezioni parlamentari in. Con oltre 99% di seggi scrutinati entro la mattinata di domenica, i risultati ufficiali della Commissione elettorale segnano la vittoria dino, il partito attualmente al governo, fondato nel 2012 dall’imprenditore ed ex Primo ministro, ildelalno, ilInsideOver.

