Iltempo.it - Trieste ricorda il ritorno all'Italia: "Una città che dialoga col mondo"

(Di sabato 26 ottobre 2024) La giornata di oggi vede la celebrazione del 70esimo anniversario deldiall', con l'entrata in vigore del «Memorandum di Londra» tra il nostro Paese, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Repubblica Federativa popolare di Jugoslavia. La ricorrenza, dunque, è ben iscritta nella memoria collettiva, in una terra di confine culla della cultura e del gusto estetico mittleuropei. Stamattina si svolgerà la cerimonia in Piazza dell'Unità d'alla presenza, tra gli altri, del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. A far da cornice alla cerimonia l'esibizione delle Frecce Tricolori. «È un anniversario importante» ha scritto in un messaggio per la vigilia dell'anniversario il Presidente del Friuli Massimiliano Fedriga, in missione negli Stati Uniti.