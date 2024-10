Lanazione.it - Santa Elena Guerra. Cerimonia di ringraziamento

(Di sabato 26 ottobre 2024) Domani 27 ottobre alle 10.30 nella cattedrale di San Martino sarà celebrata la messa di, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, per la canonizzazione di. Terminata la celebrazione è prevista una processione che si snoderà fino alla chiesa di Sant’Agostino: dalla cattedrale i fedeli passeranno da piazza san Giovanni, via del Duomo, piazza del Giglio e piazza Grande, via Vittorio Veneto, via Pozzotorelli, piazza San Michele e via Calderia. Arrivati in piazza san Salvatore, la processione volterà per un breve tratto in viaGiustina per poi prendere via del Loreto, attraversare via san Giorgio e giungere in piazza sant’Agostino. Qui i fedeli, guidati dall’arcivescovo, entreranno nell’omonima chiesa per una preghiera conclusiva presso le spoglie di