Pattinaggio artistico: Stellato Dudek-Deschamps dettano nelle nello short delle coppie a Skate Canada (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia senza particolari sorprese Skate Canada 2024, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di Pattinaggio artistico in scena quest'anno sul ghiaccio di Halifax (Nuova Scozia). Nel segmento d'apertura, quello dedicato allo short delle coppie, a dettare legge sono stati infatti i padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, i quali hanno messo una serie ipoteca sul successo finale. I detentori del titolo iridato, grande favoriti del lotto soprattutto dopo il forfait di Beccari-Guarise, si sono rivelati gli unici a scavalcare la quota dei 70 punti, confezionando una prova molto ben controllata, eseguita senza particolari sbavature.

