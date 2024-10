Spettacolo.periodicodaily.com - Moska Drunkard: La Voce Siciliana che Incanta con “Trinacria” e Conquista Sanremo Giovani

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con il brano “”, dedicato alla sua famiglia e alla Sicilia,è tra i 24 semifinalisti di, unica artistain gara. “”: La Canzone d’Amore diche Celebra la Sicilia e la Famiglia Con il suo brano “”, un inno d’amore dedicato alla famiglia e alla sua amata Sicilia,, alias Cristina Rizzo, si distingue come l’unica artistaad aver raggiunto la semifinale di. I 24 artisti selezionati dalla Commissione musicale, guidata dal direttore artistico Carlo Conti, avranno l’opportunità di esibirsi a partire da martedì 12 novembre in cinque appuntamenti settimanali, presentati da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2, oltre che su Radio2 e RaiPlay.