Marco Gentili, chi è il marito e socio di Benedetta Rossi: "Ecco perché abbiamo ceduto la società"

Benedetta Rossi ha raggiunto una posizione di grande rispetto e popolarità nel panorama culinario italiano negli ultimi dieci anni. Ha creato un'azienda di successo e ha pubblicato numerosi libri di cucina amati dal pubblico. Uno dei protagonisti chiave nell'agenzia di media di Benedetta Rossi, la Mauri Media S.rl., è suo marito, Marco Gentili, che appare spesso nei suoi video su YouTube e nelle sue storie su Instagram. La storia d'amore tra Marco Gentili e Benedetta Rossi è iniziata quando loro erano due ragazzi, entrambi 25 anni, tra i banchi dell'università. Sembra che abbiano iniziato a fare passeggiate a cavallo insieme, come due amici, per poi decidere di provare a vedere se tra loro potesse funzionare anche come coppia. Marco Gentili è nato il 27 luglio 1972 ad Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche.

