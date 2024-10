Ilnapolista.it - Ceccon: «Il nuoto è crudele, prima della gara di Parigi ho pensato: se perdo sono un fallito»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Thomas, dopo l’oro olimpico nel dorso, alle Olimpiadi di, parla del suo percorso sportivo finora affrontato in un’intervista a Sportweek.: «Ilè uno sportdiho: seun» Il suo idolo? «NelPhelps, poi Nadal». Hobby preferito? «Dormire». Una follia che non ha mai raccontato? «Mibuttato nella Senna». Ha definito iluno sport: perché? «E’ una continua ricerca di qualcosa, di limiti. Il tempo ci determina. Anche in allenamento, se non fai quel tempo, dici che non è andata bene. Inpassi dall’essere campione olimpico a niente. Nel tennis se fai un errore, puoi recuperare al game successivo. Nelsbagli una partenza e ti giochi una medaglia d’oro». V0rrebbe spaziare in diversi stili?: «Sì, anche per non annoiarmi.