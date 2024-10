Lanazione.it - Birindelli & Co. Volkswagen, 10 anni di successi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La sera di giovedì 17 ottobre, presso la sede di Prato, si è tenuta una festa straordinaria per celebrare i diecidella concessionaria; Co. L’evento, indimenticabile sotto ogni aspetto, è stato caratterizzato da musica, divertimento e un forte spirito di squadra, regalando ai presenti un’esperienza coinvolgente e memorabile. Oltre 600 partecipanti, tra amici, clienti e collaboratori, hanno celebrato tutti insieme questo importante traguardo, in un clima di vero e proprio entusiasmo. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, tutto lo staff di; Co., ha indossato maglie da calcio personalizzate con il logo dell’evento e il numero 10, a simboleggiare proprio il decennale della concessionaria.