Rubano un cassonetto e lo riempiono di rifiuti ingombranti, poi scaricano tutto vicino all'ecocentro: denunciati a Leini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una coppia di cinquantenni residente a Leini è accusata di avere rubato un cassonetto dei rifiuti in un comune vicino, di averlo riempito di immondizia di ogni tipo (in particolare di ingombranti come lavandini, pneumatici, passeggini, una colonnina per gonfiare le gomme e televisori) e di avere Torinotoday.it - Rubano un cassonetto e lo riempiono di rifiuti ingombranti, poi scaricano tutto vicino all'ecocentro: denunciati a Leini Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una coppia di cinquantenni residente aè accusata di avere rubato undeiin un comune, di averlo riempito di immondizia di ogni tipo (in particolare dicome lavandini, pneumatici, passeggini, una colonnina per gonfiare le gomme e televisori) e di avere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telese - rinvenuta droga in un cassonetto dei rifiuti - . Comunicato Stampa Nella mattinata di ieri, alle ore 09. irca, nel corso di specifiche attività finalizzate al contrasto della illecita detenzione di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato procedeva ad effettuare mirati controlli in una zona già nota alle … Continua L'articolo Telese,. (Fremondoweb.com)

Rubano un cassonetto e lo riempiono di rifiuti ingombranti, poi scaricano tutto vicino all'ecocentro: denunciati a Leini - Sono stati inchiodati dalle telecamere della zona, rischiano una multa fino a 12mila euro e hanno dovuto ripulire ... (torinotoday.it)

"Svuota tutto". Raccolta rifiuti straordinaria - Sabato a Gavorrano arriva lo "Svuota tutto" in collaborazione con Sei Toscana: raccolta gratuita di rifiuti ingombranti e speciali per i residenti, per un corretto smaltimento e per contrastare gli ab ... (lanazione.it)

Castelletto, multe più severe per l’abbandono dei rifiuti - Sanzioni fino a 500 euro, ma saranno puniti anche comportamenti irregolari come l’uso di sacchetti e contenitori non conformi o la mancata differenziazione ... (laprovinciapavese.gelocal.it)