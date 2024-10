Oasport.it - Pattinaggio artistico: a Skate Canada Ilia Malinin vuole chiudere la pratica, c’è Sakamoto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Potrebbe già arrivare il primo responso questo fine settimana in occasione di, secondo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena presso la città di Halifax (Nuova Scozia). I fari saranno puntati infatti sul Campione del Mondo in caricache, dopo il successo nell’inauguraleAmerica, cercherà diimmediatamente i conti per la qualificazione alle Finali, previste a Grenoble nel mese di dicembre. Una scelta certamente non eccessivamente strana quella de super quadruplista che, seguendo quanto fatto per anni da Nathan Chen, preferisce togliersi subito le tappe di qualificazione per concentrarsi maggiormente sugli appuntamenti più caldi della stagione.