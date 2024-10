“Non vogliamo più essere associati alla vergogna del fascismo”: Salò scende in piazza per ricordare la sua battaglia nella Resistenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salò non può essere ricordata solo per aver dato il nome al regime fascista alleato dei nazisti tra il settembre del 1943 e l’aprile 1945. E’ il senso della manifestazione organizzata dal “gruppo 27 ottobre“, un’associazione di cittadini autoconvocati della città gardesana, in collaborazione con le sezioni Anpi Medio Garda, Bassa alle Sabbia, Vobarno e Gargnano e l’Arci Salò Circolo “Vittorio Zambarda”. L’iniziativa è in programma domenica 27 ottobre dalle 15.30 in piazza della Vittoria. La manifestazione nasce anche come risposta a un appuntamento di nostalgici che, da anni, si svolge ogni anno nella zona: una cena in “celebrazione” della marcia su Roma, che prevede anche l’esposizione di simboli e gesti fascisti, con tanto di saluti romani e discorsi inneggianti a quel periodo. Ilfattoquotidiano.it - “Non vogliamo più essere associati alla vergogna del fascismo”: Salò scende in piazza per ricordare la sua battaglia nella Resistenza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)non puòricordata solo per aver dato il nome al regime fascista alleato dei nazisti tra il settembre del 1943 e l’aprile 1945. E’ il senso della manifestazione organizzata dal “gruppo 27 ottobre“, un’associazione di cittadini autoconvocati della città gardesana, in collaborazione con le sezioni Anpi Medio Garda, Bassa alle Sabbia, Vobarno e Gargnano e l’ArciCircolo “Vittorio Zambarda”. L’iniziativa è in programma domenica 27 ottobre dalle 15.30 indella Vittoria. La manifestazione nasce anche come risposta a un appuntamento di nostalgici che, da anni, si svolge ogni annozona: una cena in “celebrazione” della marcia su Roma, che prevede anche l’esposizione di simboli e gesti fascisti, con tanto di saluti romani e discorsi inneggianti a quel periodo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gisèle Pelicot, narcotizzata dal marito e stuprata da 50 uomini: “Non devo essere io a vergognarmi, ma loro” - Gisèle Pelicot, anche potendo mantenere l’anonimato e avere un processo a porte chiuse, ha voluto un processo a porte aperte, pubblico. “Non spetta a noi provare vergogna, ma a loro”, ha detto lancian ... (msn.com)

La Pro Foligno pronta a festeggiare i 120 anni con il progetto San Francesco - FOLIGNO - La Pro Foligno, la più antica associazione cittadina ancora “in servizio” si sta preparando a festeggiare i suoi primi 120 anni di attività. (ilmessaggero.it)

La sinistra europea riesce nella vergogna di non votare la resistenza venezuelana - I socialisti europei ritengono che il Ppe voglia costruire un accordo con Meloni, Orbán e Le Pen. E pensano che dare un riconoscimento "troppo frettoloso a Edmundo González come vincitore delle elezio ... (ilfoglio.it)

Nobody Wants This: cosa sappiamo finora sulla seconda stagione - Nobody wants this è stato rinnovato da Netflix dopo il successo della prima stagione: quale futuro attende Noah (Adam Brody) e Joanne (Kristen Bell)? (movieplayer.it)

Rider sotto l'alluvione di Bologna: «Otto ore in bici e neanche una mancia. La gente pensa solo a sé» - Sono tre i giorni di allerta rossa, 175 millimetri di acqua nel giro di poche ore, 2mila evacuati, 12 mila famiglie senza acqua corrente. E poi 28: il numero delle consegne che un rider pakistano di.. (leggo.it)