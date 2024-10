Fipili: scontro fra auto a Santa Croce sull’Arno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ennesimo incidete stradale sulla Fipili. Oggi pomeriggio, 24 ottobre 2024, poco dopo le 16 in prossimità dell'uscita di Santa Croce in direzione Firenze tre auto si sono scontrate L'articolo Fipili: scontro fra auto a Santa Croce sull’Arno proviene da Firenze Post. .com - Fipili: scontro fra auto a Santa Croce sull’Arno Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ennesimo incidete stradale sulla. Oggi pomeriggio, 24 ottobre 2024, poco dopo le 16 in prossimità dell'uscita diin direzione Firenze tresi sono scontrate L'articolofraproviene da Firenze Post.

Fipili: scontro fra auto a Santa Croce sull’Arno - Ennesimo incidete stradale sulla Fipili. Oggi pomeriggio, 24 ottobre 2024, poco dopo le 16 in prossimità dell'uscita di Santa Croce in direzione Firenze tre auto si sono scontrate ... (firenzepost.it)

Incidente in superstrada: tre auto coinvolte - Incidente anche oggi sulla superstrada FiPiLi, con tre vetture coinvolte. Alle 17:30 tra Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze, si registravano fino a quattro chilometri di coda. In s ... (firenzetoday.it)

Incidente in FiPiLI, scontro tra tre auto. Lunghe code in direzione Firenze - Montopoli Valdarno (Pisa), 24 ottobre 2024 – Problemi in FiPiLi per un incidente che ha visto coinvolte tre auto tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze. Per cause ... (lanazione.it)

