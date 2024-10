Esplosione alla Toyota di Bargellino di Bologna: morti Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, undici feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gravissimo incidente sul lavoro alle porte di Bologna. Si registrano infatti due morti nell’Esplosione alla Toyota Material Handling, in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale. Le vittime, entrambe bolognesi, sono Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni. Poco prima delle 18 di mercoledì si è udito un forte boato provenire dalla zona. Sul posto numerosi soccorsi: subito una vittima, poi la seconda durante il trasporto in ospedale. Ci sarebbero poi 11 feriti. Al momento non risultano altri dispersi. Lo scoppio ha provocato ingenti danni. In base alle prime ricostruzioni sembra che sia crollato un pilastro e che sia stato coinvolto il reparto logistico. Sul posto anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna, Mauro Caciolai, e i Carabinieri di Borgo Panigale. L’area è stata posta sotto sequestro e continueranno anche oggi i sopralluoghi tecnici. Laprimapagina.it - Esplosione alla Toyota di Bargellino di Bologna: morti Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, undici feriti Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gravissimo incidente sul lavoro alle porte di. Si registrano infatti duenell’Material Handling, in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale. Le vittime, entrambe bolognesi, sono, 37 anni, e, 34 anni. Poco prima delle 18 di mercoledì si è udito un forte boato provenire dzona. Sul posto numerosi soccorsi: subito una vittima, poi la seconda durante il trasporto in ospedale. Ci sarebbero poi 11. Al momento non risultano altri dispersi. Lo scoppio ha provocato ingenti danni. In base alle prime ricostruzioni sembra che sia crollato un pilastro e che sia stato coinvolto il reparto logistico. Sul posto anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di, Mauro Caciolai, e i Carabinieri di Borgo Panigale. L’area è stata posta sotto sequestro e continueranno anche oggi i sopralluoghi tecnici.

Esplosione Toyota Bologna - due lavoratori morti e undici feriti : chi sono le vittime - "Ho pensato al terremoto", racconterà una dipendente. Certe volte si pensa che si produca non con attenzione nel rispetto delle procedure. Ricordo di essere finito contro il muro e mi sono cadute addosso delle macerie". L'umore è tetro, la rabbia palpabile. Ho visto un collega sbalzato via, non so se ce l'ha fatta.

