Emergenza idrica al centro, Consiglio comunale straordinario a Fossacesia (Di giovedì 24 ottobre 2024) La crisi idrica, una problematica che attanaglia il territorio da mesi, è stata oggetto di discussione durante il Consiglio comunale straordinario tenutosi a Fossacesia. La riunione, caratterizzata da un clima di confronto costruttivo, ha visto la partecipazione del presidente della Sasi Chietitoday.it - Emergenza idrica al centro, Consiglio comunale straordinario a Fossacesia Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La crisi, una problematica che attanaglia il territorio da mesi, è stata oggetto di discussione durante iltenutosi a. La riunione, caratterizzata da un clima di confronto costruttivo, ha visto la partecipazione del presidente della Sasi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza idrica - consiglio comunale in seduta aperta a Fossacesia : invitati Regione - Sasi ed Ersi - Un consiglio comunale in seduta aperta è stato convocato a Fossacesia per mercoledì 23 ottobre alle ore 17:30, nella sala consiliare del Comune. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha invitato a partecipare tutti gli enti interessati, dimostrando l’importanza del tema a livello regionale e... (Chietitoday.it)

Emergenza idrica - volantinaggio di Avs-Radici in Comune : "I cittadini facciano sentire la loro voce nel consiglio straordinario" - Volantinaggio del coordinamento Avs-Radici in Comune nei mercati rionali per invitare i cittadini a partecipare al consiglio comunale straordinario dell’8 ottobre sull’emergenza idrica. Un’attività di sensibilizzazione partita mercoledì 2 ottobre dal mercato di piazza Duca e che si ripeterà... (Ilpescara.it)

Emergenza idrica - fissata la data del consiglio comunale straordinario chiesto dalle opposizioni - Due richieste reciprocamente sottoscritte dai consiglieri proponenti. Si terrà l’8 ottobre il consiglio comunale straordinario sull’emergenza idrica chiesto sia dai consiglieri d’opposizione del centrosinistra che dal consigliere comunale di minoranza Domenico Pettinari. . . Un tema che quest’estate. (Ilpescara.it)