Cultura del design all' abruzzese Luca Di Francescantonio il premio Agape 2024

È il logo designer abruzzese Luca Di Francescantonio il vincitore del premio Agape 2024 per i contributi alla Cultura del design. La consegna avverrà nella sala del consiglio comunale di Senigallia in occasione del primo congresso internazionale "Poesia e arti nella contemporaneità tra

In nome della cultura : Rhegium Julii al gran finale - presentato il Premio internazionale - Il sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà è intervenuto alla presentazione dei Premi internazionali Rhegium Julii 2024, l’evento che si terrà il prossimo 26 ottobre, alle ore 21, al teatro Francesco Cilea. Nella sala Trisolini di palazzo Alvaro, insieme al presidente... (Reggiotoday.it)

Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale : il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 - L’evento, organizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI, ha visto la presenza di numerosi volti noti provenienti dai settori dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Nel corso della serata, sono stati premiati anche rappresentanti di spicco delle istituzioni sportive italiane, come Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, e Luca Pancalli, presidente del Cip. (Gaeta.it)

Cultura - Anita Likmeta vince il Premio Letterario “Il Libro della Vita” - Roma, 21 ott. “Il libro – spiega Diego De Leo, presidente di De Leo Fund – è una storia di autentica resilienza che, in uno stile agile, ironico e asciutto, racconta come sopravvivere a coercizioni e violenze di ogni genere nell’Albania comunista, come resiste alla disgregazione sociale e ricostruirsi una nuova vita nella consapevolezza e nella libertà”. (Ildenaro.it)