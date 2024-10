Amica.it - Cosa sta succedendo attorno alla serie di Disney+ sul delitto di Sarah Scazzi, "Avetrana - Qui non è Hollywood", bloccata da un tribunale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Erano anni che non sentivamo una storia simile. Che riportamemoria una stagione poco edificante della libertà d’espressione in questo Paese. Non siamo ai livelli di Ultimo tango a Parigi (1972) di Bernardo Bertolucci o di Totò che visse due volte (1998) di Ciprì e Maresco. Ma il caostv– Qui non èdi Pippo Mezzapesa è grande, dopo la sentenza di un giudice. Perché anche la fiction prodotta da Groenlandia eè finita in. Che ne ha decretato la sospensione. Domani, insomma, non vedremo sulla piattaforma di Topolino le puntate suldi. Che sono state presentate giusto qualche giorno faFesta del Cinema di Roma 2024.