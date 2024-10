Lanazione.it - Calcio. Terza. Lajatico, Santa Maria a Monte, Stella Azzurra al comando

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa 24 ottobre 2024 –grande protagonista nel girone A dellaCategoria pisana. La vittoria in trasferta sul campo del Fabbrica per 0 – 1 firmata da Bettini consente alla squadra di essere solitaria capolista del campionato a punteggio pieno con nove punti in tre partite frutto di altrettante vittorie. Alle sue spalle la Marinese che liquida 3 – 1 ilfoscoli nel posticipo di lunedi e sale al secondo posto con sette punti, e la Popolare Cep fermata dalla Bellani nel derby di Gagno (1 – 1, a segno Baricella e Policella). Il Porta a Lucca, altra forte compagine a punteggio pieno è stata fermata dal rinvio sul campo del Ponteginori e dunque rimane a sei punti, mentre i padroni di casa a tre. A sei punti anche il Filettole che piega il Legoli per 3 – 0 al ‘Ridondelli’: Lucchesi, Patacchini e Barbagallo siglano le reti dei padroni di casa.