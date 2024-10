Aquila basket Trento è il primo club italiano a nominare un sustainability manager (Di giovedì 24 ottobre 2024) Aquila basket Trento ha nominato Thomas Deavi come nuovo sustainability manager. Deavi, ingegnere ambientale di grande esperienza, porta con sé una profonda sensibilità verso le tematiche ambientali e una visione strategica che accompagnerà la società trentina verso un futuro sempre più sostenibile, con un percorso professionale dedicato alla promozione della tutela e educazione ambientale. La sua nomina a sustainability manager di Aquila basket Trento segna un passo significativo per il club che diventa il primo nel mondo della pallacanestro italiana e una delle prime società sportive in Italia ad adottare volontariamente un ruolo di questo tipo. Tale decisione riflette la volontà del club di fare della sostenibilità un principio guida, oltre gli obblighi normativi. Lapresse.it - Aquila basket Trento è il primo club italiano a nominare un sustainability manager Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha nominato Thomas Deavi come nuovo. Deavi, ingegnere ambientale di grande esperienza, porta con sé una profonda sensibilità verso le tematiche ambientali e una visione strategica che accompagnerà la società trentina verso un futuro sempre più sostenibile, con un percorso professionale dedicato alla promozione della tutela e educazione ambientale. La sua nomina adisegna un passo significativo per ilche diventa ilnel mondo della pallacanestro italiana e una delle prime società sportive in Italia ad adottare volontariamente un ruolo di questo tipo. Tale decisione riflette la volontà deldi fare della sostenibilità un principio guida, oltre gli obblighi normativi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trento-Hapoel Tel Aviv 79-73 - Eurocup 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Forse qualche problema al tavolo 1? – Cale firma i primi due punti di Trento, 2-0 1? – Palla a due vinta da Tel Aviv PALLA A DUE! BUON DIVERTIMENTO! 19:55 – Buonasera amici di Sportface. Tel Aviv risponde, 17-11 6? – Tel Aviv in lunetta, 14-8 6? – A Trento viene rimosso un punto, risultato sul 14-7 6? – Ford firma il 15-7, time out Tel Aviv 5? – Primi tiri liberi per Tel Aviv, Motley li sbaglia entrambi, 13-7 5? – Un altro buon intervento di Lamb, Trento avanti 13-7 4? – Super canestro di Lamb, poi gli avversari trovano la prima tripla, 11-7 3? – Step back! Pecchia trova la prima tripla, 9-4 2? – Mavumbe da due per il 6-2, Tel Aviv risponde, 6-4 2? – Beverly da due, Tel Aviv risponde, 4-2 20:04 – Tutto ok, si riprende! 20:03 – L’arbitro ferma il gioco, non viene comunicato il motivo. (Sportface.it)

LIVE – Trento-Hapoel Tel Aviv 68-68 - Eurocup 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Trento in difficoltà, 54-55 7? – Tripla di Ford per il nuovo vantaggio, 54-53 6? – Tripla di Tel Aviv, 51-53 6? – Trento in lunetta, 51-50 5? – Mawumbe da due per il pareggio, 50-50 5? – L’Hapoel torna in vantaggio, 48-50 4? – Mawumbe da due per il 48-45 3? – Doppia di Lamb, Trento torna avanti, 46-45 3? – Beverly a terra dopo un contatto con Ellis 2? – Motley per il vantaggio dell’Hapoel! 44-45 2? – Arriva la tripla di Trento, poi Foster, 44-43 1? – Ottimo avvio di Tel Aviv ora a -1, 41-40 1? – Si ricomincia! FINE SECONDO QUARTO 41-38 9? – Tel Aviv si avvicina con Motley, time out Trento, 41-38 9? – Lamb non sbaglia e trova il 41-34 8? – Ellis allunga per il 38-34 7? – Tel Aviv si avvicina nuovamente, 35-34 7? – Trento vola in avanti, ottima ripresa. (Sportface.it)

LIVE – Trento-Hapoel Tel Aviv 62-68 - Eurocup 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Forse qualche problema al tavolo 1? – Cale firma i primi due punti di Trento, 2-0 1? – Palla a due vinta da Tel Aviv PALLA A DUE! BUON DIVERTIMENTO! 19:55 – Buonasera amici di Sportface. Completa il gioco da tre, 20-12 7? – Forray da tre! 17-8. Ora, una partita casalinga contro una squadra di altissimo livello, che ha perso solo la partita di esordio contro Badalona, per ritrovare fiducia. (Sportface.it)