Lanazione.it - "A rischio gli affreschi negli uffici comunali del Palazzo Cevoli"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Una parte del patrimonio pisano rischia di essere persa per sempre: bisogna assolutamente rimediare". A lanciare l’allarme il professor Stefano Renzoni, storico dell’arte, per anni docente al Galilei e scrittore di diversi libri su Pisa, sulla tutela delle bellezze artistiche della città. Renzoni afferma infatti che alcuni cicli didi Giovanni Domenico Ferretti e Alessandro Gherardini, contenuti nello storicoin via San Martino, siano in condizioni precarie. Glivennero commissionati dalla famigliaper commemorare l’episodio del 1446 in cui fu sancito l’inizio del regno dei Paesi Uniti e per ricordare il soggiorno di Federico IV, re di Norvegia e Danimarca, che fu ospite qui nel 1709, come ricorda anche l’epigrafe sul portone di ingresso del