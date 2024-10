Napoli, il 16enne che ha ucciso Gennaro: “Me l’hanno detto i grandi. Lui era mio amico” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha ammesso di aver ucciso il suo amico di infanzia, Gennaro Ramondino. Ma ha negato di aver incendiato il cadavere. È reo confesso il 16enne, P.I., raggiunto ieri da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. “Me l’hanno detto i grandi, di farlo”, avrebbe detto. Un battesimo L'articolo Napoli, il 16enne che ha ucciso Gennaro: “Me l’hanno detto i grandi. Lui era mio amico” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, il 16enne che ha ucciso Gennaro: “Me l’hanno detto i grandi. Lui era mio amico” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha ammesso di averil suodi infanzia,Ramondino. Ma ha negato di aver incendiato il cadavere. È reo confesso il, P.I., raggiunto ieri da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. “Me, di farlo”, avrebbe. Un battesimo L'articolo, ilche ha: “Me. Lui era mio” Teleclubitalia.

