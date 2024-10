Naar lancia il roadshow Winter Waves: 18 tappe in Italia per scoprire le tendenze turistiche (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con il via ufficiale oggi del roadshow Winter Waves, il tour operator Naar si prepara a presentare le ultime novità legate all’offerta turistica invernale nelle principali località Italiane. Il programma, articolato in diciotto tappe sparse su tutto il territorio, è dedicato a sottolineare le mete più affascinanti per il mare d’inverno, come Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Durante gli eventi, i clienti potranno scoprire anche un tool innovativo che faciliterà la creazione di pacchetti combinati volo + mare, rendendo le opzioni di viaggio più flessibili e complete. Gli sviluppi sono parte della strategia di espansione di Naar, volto a fornire un servizio sempre più personalizzato. Gaeta.it - Naar lancia il roadshow Winter Waves: 18 tappe in Italia per scoprire le tendenze turistiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con il via ufficiale oggi del, il tour operatorsi prepara a presentare le ultime novità legate all’offerta turistica invernale nelle principali localitàne. Il programma, articolato in diciottosparse su tutto il territorio, è dedicato a sottolineare le mete più affascinanti per il mare d’inverno, come Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Durante gli eventi, i clienti potrannoanche un tool innovativo che faciliterà la creazione di pacchetti combinati volo + mare, rendendo le opzioni di viaggio più flessibili e complete. Gli sviluppi sono parte della strategia di espansione di, volto a fornire un servizio sempre più personalizzato.

