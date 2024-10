Sport.quotidiano.net - MotoGp, Honda perde Repsol ma ritrova Castrol: sarà sponsor nel 2025

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – Una rivoluzione in casa, anche a livello diizzazioni. Chiuso il rapporto con, durava da trent’anni, con uno scarno comunicato a margine del gp di San Marino a Misano Adriatico, l’ala dorata dovrebbe avere sulle carene dalla prossima stagione il colosso petrolifero britannico, pure lui da sempre in orbitain relazione al motorsport. Si ricorderanno, per esempio, i successi dei giapponesi in Superbike con Colin Edwards alla guida e i colori bianco verde e rosso del marchio petrolifero, in battaglie epiche contro la Ducati di Troy Bayliss. Altri tempi, che si ripropongono.ha giànel team di Lucio Cecchinello ma secondo le ultime indiscrezioni grifferà dalanche il team ufficiale.