Ilfattoquotidiano.it - “L’obiettivo del Milan in Champions League? Chiedimelo in inglese”: scontro tra Ibrahimovic e Condò in diretta tv – Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra un’iscrizione di Misfits boxing e frasi filosofiche, a volte Zlatansi ricorda anche di essere un dirigente dele di dover parlare in televisione. E i risultati fanno sempre discutere: non tanto per le risposte, quanto per i modi. Il Senior Advisor rossonero, intervistato a Sky Sport nel prepartita ditrae Club Brugge, ha avuto un botta e risposta con il giornalista Paolo. Un altro, dopo quello con Boban nel prepartita di-Liverpool. “Volevo sapere se possibile cosa avete messo nel bilancio di previsione delalla voce. In pratica qual èminimo indel club quest’anno”, chiede. Insomma, una domanda che si discosta dall’aspetto prettamente sportivo e che si addentra nella parte più economico-finanziaria.