Iper Tosano apre alle porte di Milano: è il primo negozio nel milanese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aprirà giovedì 21 novembre l’Iper Tosano di Nerviano, ricavato all’interno dell’ex Bennet sul Sempione. Il fatto è stato annunciato dalla stessa azienda attraverso un post sui social. Quello di Nerviano è il primo supermercato della società del - parte del gruppo Végé - nell’area milanese e il Milanotoday.it - Iper Tosano apre alle porte di Milano: è il primo negozio nel milanese Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aprirà giovedì 21 novembre l’di Nerviano, ricavato all’interno dell’ex Bennet sul Sempione. Il fatto è stato annunciato dalla stessa azienda attraverso un post sui social. Quello di Nerviano è ilsupermercato della società del - parte del gruppo Végé - nell’areae il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nautilia in crescita «Il mercato è tornato a tirare Molti gli stranieri» - La mostra mercato delle imbarcazioni da diporto usate. «Tra i visitatori sono in aumento tedeschi e austriaci» ... (nordesteconomia.gelocal.it)

Caso Lfc: pg Milano, condannare imprenditore a 4 anni e 9 mesi - La sostituta pg di Milano Celestina Gravina ha chiesto di abbassare lievemente la pena, nel processo d'appello, da 5 anni a 4 anni e 9 mesi per l'imprenditore Francesco Barachetti, imputato per pecula ... (ansa.it)

Lombardia Film Commission: per Francesco Barachetti, l'elettricista amico della Lega, chiesti 3 mesi in meno di carcere - Il processo d'appello all'elettricista di Casnigo. La Procura ha chiesto l'assoluzione per le fatture false, ma la conferma di condanna per il peculato ... (bergamo.corriere.it)