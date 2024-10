Inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico "Filippo Masci" a Chieti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle ore 10,45, si terrà l'Inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico "Filippo Masci" di Chieti in Via Ferri, 3. L'evento rappresenta un momento significativo per la comunità scolastica e cittadina, celebrando l'apertura di una struttura moderna e accogliente, pensata Chietitoday.it - Inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico "Filippo Masci" a Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle ore 10,45, si terrà l'del" diin Via Ferri, 3. L'evento rappresenta un momento significativo per la comunità scolastica e cittadina, celebrando l'apertura di una struttura moderna e accogliente, pensata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Procedono i lavori per la nuova sede del Cnr nell'ex Manifattura Tabacchi : "Avanzamento al 50%" - Si attestano "sul 50% di avanzamento rispetto al cronoprogramma iniziale" i lavori per la riqualificazione degli immobili dell'ex Manifattura Tabacchi che ospiteranno la nuova del Cnr. In mattinata il sindaco Leccese, accompagnato da diversi ... (Baritoday.it)

Una nuova sede per il Kunsthistorisches Institut in Florenz - (Adnkronos) – A 127 anni dalla sua fondazione, il Kunsthistorisches Institut in Florenz ha inaugurato oggi una nuova sede a Firenze, in Via Gustavo Modena 13. Il Kunst, come è conosciuto, è uno dei più antichi e rinomati istituti di ricerca al mondo ... (Periodicodaily.com)

Nuova sede per la guardia medica ad Ala : un progetto innovativo per la salute della comunità - Facebook WhatsApp Twitter Ad Ala, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del servizio di continuità assistenziale, comunemente noto come guardia medica. Questo importante passo per il sistema socio-sanitario locale segna non solo il ... (Gaeta.it)