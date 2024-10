Quotidiano.net - 'Imprese Vincenti' celebra le eccellenze del terzo settore

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ledella 14esima tappa del tour nazionale di '', il programma che Intesa Sanpaolo dedica alla valorizzazione delle pmi che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy. L'appuntamento con le 10selezionate, esempio di una cultura d'impresa sostenibile e inclusiva, è per il 24 ottobre, alle 17.30, al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino. Lanciato per la prima volta nel 2019 e arrivato alla sua quinta edizione, '' ha raccolto finora l'autocandidatura di circa 14mila, di cui 4mila solo per l'attuale edizione, che complessivamente contano 150mila dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.