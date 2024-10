Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei: 14 azzurri in gara a Pontevedra (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra sabato 2 e domenica 3 novembre Pontevedra (in Spagna) ospiterà i Campionati Europei 2024 di Ciclocross, in cui verranno assegnati complessivamente sette titoli. La rassegna continentale si aprirà nella giornata inaugurale con la staffetta a squadre (team relay), mentre nel day-2 si disputeranno tutte le gare individuali (Junior, Under 23, Elite). Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista dei convocati per la manifestazione, selezionando quattordici atleti: Filippo Agostinacchio, Mattia Agostinacchio, Francesca Baroni, Gioele Bertolini, Lucia Bramati, Sara Casasola, Federico Ceolin, Ettore Fabbro, Elisa Ferri, Filippo Grigolini, Alice Papo, Giorgia Pellizotti, Patrik Pezzo Rosola, Samuele Scappini. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Campionati Europei 2024 di Ciclocross a Pontevedra. Oasport.it - Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei: 14 azzurri in gara a Pontevedra Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra sabato 2 e domenica 3 novembre(in Spagna) ospiterà i Campionati2024 di, in cui verranno assegnati complessivamente sette titoli. La rassegna continentale si aprirà nella giornata inaugurale con la staffetta a squadre (team relay), mentre nel day-2 si disputeranno tutte le gare individuali (Junior, Under 23, Elite). Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista deiper la manifestazione, selezionando quattordici atleti: Filippo Agostinacchio, Mattia Agostinacchio, Francesca Baroni, Gioele Bertolini, Lucia Bramati, Sara Casasola, Federico Ceolin, Ettore Fabbro, Elisa Ferri, Filippo Grigolini, Alice Papo, Giorgia Pellizotti, Patrik Pezzo Rosola, Samuele Scappini. Di seguito l’elenco completo deiper i Campionati2024 di

