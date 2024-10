Sport.quotidiano.net - Ciclismo. La Bardiani guarda sempre al futuro: ingaggiato Cettolin

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaCsf Faizanè pedala verso il domani. Archiviata la brillante stagione che si è conclusa con il Giro di Lombardia, la squadra del nostro territorio pensa già al. E lo fa immettendo nuove forze, giovani. Il nome che si aggiunge all’organico della squadra professionistica e Under 23 è quello di Filippo, classe 2006, originario di Treviso, campione italiano Allievi su strada nel 2022. "Ci stiamo rafforzando includendo nuovi volti nel nostro progetto principale, quello dedicato ai giovani. Abbiamo grande fiducia in questi ragazzi e, sotto la nostra guida, cresceranno per dare altre soddisfazioni", afferma il direttore sportivo Roberto Reverberi.si è segnalato grazie a risultati di rilievo nelle corse della categoria Juniores, tra cui il secondo posto al Trofeo Piva Junior e la vittoria al Giro di Primavera, il traguardo più prestigioso del suo palmarès.