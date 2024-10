Arezzo: Il Progetto “Sentinelle dell’Arno” Recupera 600 Quintali di Legna per la Sicurezza Ambientale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’iniziativa Ambientale nella provincia di Arezzo ha preso piede grazie alle cooperative agricole e forestali che si sono unite sotto il nome di “Sentinelle dell’Arno“. In un periodo di poche settimane, queste aziende hanno Recuperato 600 Quintali di Legname dalle sponde e dall’alveo del fiume Arno. Questo sforzo non solo migliora la Sicurezza idraulica della zona, ma rappresenta anche un esempio di come la gestione sostenibile delle risorse naturali possa contribuire a mantenere l’equilibrio ecologico. La pulizia del fiume Arno: un intervento necessario Il recupero di Legname si è concentrato nella parte iniziale del fiume Arno, estendendosi per i primi 45 chilometri, da Monte Falterona fino al Canale Maestro della Chiana. L’operazione ha riguardato rami e tronchi che erano stati portati a valle dalle piene e depositati lungo le sponde. Gaeta.it - Arezzo: Il Progetto “Sentinelle dell’Arno” Recupera 600 Quintali di Legna per la Sicurezza Ambientale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’iniziativanella provincia diha preso piede grazie alle cooperative agricole e forestali che si sono unite sotto il nome di ““. In un periodo di poche settimane, queste aziende hannoto 600dime dalle sponde e dall’alveo del fiume Arno. Questo sforzo non solo migliora laidraulica della zona, ma rappresenta anche un esempio di come la gestione sostenibile delle risorse naturali possa contribuire a mantenere l’equilibrio ecologico. La pulizia del fiume Arno: un intervento necessario Il recupero dime si è concentrato nella parte iniziale del fiume Arno, estendendosi per i primi 45 chilometri, da Monte Falterona fino al Canale Maestro della Chiana. L’operazione ha riguardato rami e tronchi che erano stati portati a valle dalle piene e depositati lungo le sponde.

