Angelina Mango annulla tutti i concerti per problemi di salute (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con una breve nota scritta a mano e pubblicata sui propri social Angelina Mango annulla il tour autunnale: «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni», scrive Angelina, «ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi». Ma dopo le date di Roma e Napoli, ecco arrivare i primi problemi: «Negli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare. Ora è il momento di ascoltarmi». Continua Angelina: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi». «Insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live». Purtroppo, però, problemi di voce l’hanno costretta a posticipare alcune date, fino alla decisione finale di cancellare l’intero tour. Metropolitanmagazine.it - Angelina Mango annulla tutti i concerti per problemi di salute Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con una breve nota scritta a mano e pubblicata sui propri socialil tour autunnale: «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni», scrive, «ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi». Ma dopo le date di Roma e Napoli, ecco arrivare i primi: «Negli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare. Ora è il momento di ascoltarmi». Continua: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo laal primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella divoi». «Insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live». Purtroppo, però,di voce l’hanno costretta a posticipare alcune date, fino alla decisione finale di cancellare l’intero tour.

